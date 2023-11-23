Специалисты Роскачества обнаружили в пельменях антибиотики и кишечную палочку

Роскачество провело исследование пельменей, которые реализуются в торговых сетях по всей стране. Специалисты выявили патогенные бактерии, кишечную палочки и следы антибиотиков. При этом к внешнему виду и вкусу продукта также возникли вопросы.

«Роскачество изучило замороженные пельмени 20 торговых марок по 587 показателям качества и безопасности. Продукция произведена на территории РФ (во Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Мордовия, а также в Москве и Санкт-Петербурге, Челябинске)», – говорится в результатах исследования.

Самые частые нарушения были выявлены в области микробиологических показателей. В продукции торговых марок «Горячая штучка» и «Зеленая линия» нашли повышенные количества микроорганизмов. Кроме того, в образцах брендов «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ», «Зеленая линия» обнаружили кишечную палочку, а в торговых марках «Зеленая линия» и «Чернышихинские пельмени» были выявлены оба вида нарушений.

В пельменях «ВкусВилл» нашли листерии, в «Горячей штучке», «Мясном дворике», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» обнаружились сальмонеллы.

Специалисты отметили нарушения в области оформления упаковки, некоторые марки указывают в составе пельменей не все ингредиенты, которые добавляют. Так, например, «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и «Caesar» не указали в составе своих пельменей мясо птицы механической обвалки, хотя оно там присутствует. В образцах этих же брендов, а также в «Горячей штучке» обнаружили перемолотые кости.

«При исследовании пельменей не обнаружено превышения допустимых техническим регламентом нормативов по содержанию антибиотиков. Но в пельменях шести торговых марок выявили следовые количества антибиотиков. Данный факт не является нарушением, но не соответствует опережающим требованиям Роскачества», – заключили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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