российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2023, 15:28 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Москву доставят еще более 100 эвакуированных из Газы россиян

Скрин видео МЧС России

Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Москву еще более 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Это будет уже 8 специальный рейс МЧС.

Отмечается, что в настоящее время колонна автобусов с согражданами направляется в аэропорт Каира. Россиян сопровождают спасатели и медики МЧС, они оказывают необходимую помощь.

По информации ведомства, в Россию из Газы вернулись уже более 650 человек, из них свыше 300 детей.

Организованная МЧС совместно с дипломатами эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября.

Ранее сегодня пресс-секретарь представительства России в Рамалле Алия Зарипова сообщила ТАСС, что порядка 450 россиян остаются в секторе Газа.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Режим прекращении огня начал действовать в секторе Газе / «Исламский джихад»* не отпустит израильских военнопленных до освобождения всех палестинцев из тюрем Израиля / Ливан выпустил по северу Израиля 50 ракет / Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников и паузе в боях / Путин заявил о готовности БРИКС приступить к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке / ВОЗ опасается эпидемии холеры в секторе Газа / МЧС отправило еще 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа / Al Arabiya: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Ближний Восток,