В Москву доставят еще более 100 эвакуированных из Газы россиян

Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Москву еще более 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Это будет уже 8 специальный рейс МЧС.

Отмечается, что в настоящее время колонна автобусов с согражданами направляется в аэропорт Каира. Россиян сопровождают спасатели и медики МЧС, они оказывают необходимую помощь.

По информации ведомства, в Россию из Газы вернулись уже более 650 человек, из них свыше 300 детей.

Организованная МЧС совместно с дипломатами эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября.

Ранее сегодня пресс-секретарь представительства России в Рамалле Алия Зарипова сообщила ТАСС, что порядка 450 россиян остаются в секторе Газа.

Москва, Наталья Петрова

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