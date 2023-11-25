Белгородская область впервые за полгода не подверглась обстрелам ВСУ

За прошедшие сутки в Белгородской области не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Белгородская область ежедневно подвергалась обстрелам и ударам украинскими беспилотниками с 21 мая, уточняет РИА «Новости». В регион несколько раз пытались прорваться диверсанты, однако их атаки были успешно отражены.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость его введения была вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах.

Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

Белгород, Светлана Антонова

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