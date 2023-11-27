Четверть россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на работе

Четверть россиян пожаловались на гендерную дискриминацию на работе. У женщин вопросы к соблюдению принципов равноправия возникают гораздо чаще, чем у мужчин. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

26% респондентов заявили, что в той или иной степени сталкивались с гендерной дискриминацией на работе. Для женщин проблема стоит острее: почти каждая третья (30%) сказала, что ощущала на себе предвзятое отношение со стороны работодателя. Среди мужчин – только 19%.

По словам участников опроса, в этом году проблема стала намного более заметной: 40% ощутили на себе гендерную дискриминацию в 2023-м (при этом чаще это были мужчины, чем женщины: 58% против 30%). О негативном опыте в 2022 году вспомнили 9% опрошенных, в 2021-м – 13%.

Среди признаков гендерного неравенства 43% отметили, что руководители отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве или на работе. Женщинам чаще (52% против 21%) задают вопросы о семейном положении и декрете. 39% женщин и 14% мужчин сталкивались с гендерно обусловленной разницей в оплате труда на одной позиции.

Москва, Зоя Осколкова

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