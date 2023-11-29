В школах России могут запретить использование мобильных телефонов даже в образовательных целях

В школах России могут вообще запретить мобильные телефоны. В том числе технику нельзя будет использовать для образовательных целей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, данная поправка поступит в Госдуму. Она будет внесена в проект об ограничении телефонов в школе.

Отметим, что и сейчас использование телефонов регламентируется администрациями школьных учреждений. Чаще всего, гаджеты тотально запрещаются для использования в младшей школе – вплоть до завершения всех уроков их сдают учителям.

Отметим, что проект, запрещающий использование телефонов в школах сейчас рассматривается и в Великобритании. Его поддерживает большая часть парламентариев, пишет британская пресса.

Как ранее писал «Новый День» в середине ноября нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, о таком решении «давно просили учителя и родители».

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», – отметил Володин.

По его мнению, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». «Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», – пояснил спикер Госдумы.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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