Британских учеников лишили мобильников в школах

В Великобритании ввели полный запрет на использование мобильных телефонов в школах. При этом учителям разрешили обыскивать личные вещи детей. Об этом сообщает издание Times.

Меры направлены на улучшение поведения учеников на уроках, а также сведение беспорядков к минимуму. Согласно новым правилам, учителя имеют право обыскивать рюкзаки, а также юридически защищены от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных гаджетов.

Школам предлагается четыре варианта действий. Первый – полный запрет на использование телефонов на территории школы, ученикам советуют оставлять устройства дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Кроме того, руководство школы может разрешить иметь при себе мобильник, но ни в коем случае не пользоваться им и даже не доставать из сумки на территории школы.

Нарушающих запрет школьников можно наказывать традиционными способами, например, оставлять после уроков, либо забирать телефон на неопределенный срок.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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