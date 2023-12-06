Госдума запретила использование мобильников на школьных уроках

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования школьниками во время уроков мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, в том числе, в образовательных целях. Документ также вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах.
Новая норма вносится в закон об образовании в РФ и вводит запрет для школьников на использование «средств связи во время проведения учебных занятий», кроме ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровья учащихся или педагогов. Нововведение станет обязательным с момента его официального опубликования.
Документ также делает обязательным введение урока труда для начальных и средних классов с 1 сентября 2024 года.
Москва, Мария Соколова
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