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Среда, 6 декабря 2023, 13:19 мск

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Госдума запретила использование мобильников на школьных уроках

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования школьниками во время уроков мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, в том числе, в образовательных целях. Документ также вводит обязательный урок труда в начальных и средних классах.

Новая норма вносится в закон об образовании в РФ и вводит запрет для школьников на использование «средств связи во время проведения учебных занятий», кроме ситуаций, когда возникает угроза жизни и здоровья учащихся или педагогов. Нововведение станет обязательным с момента его официального опубликования.

Документ также делает обязательным введение урока труда для начальных и средних классов с 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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