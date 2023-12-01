Россияне рассказали о главных страхах в преддверии Нового года

Жители России поделились главными опасениями в преддверии 2024 года. Больше всего россияне боятся тяжело заболеть, роста цен, а также за своих детей. Об этом свидетельствует опрос, проведенных аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК.

В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов страны, передает РБК. В топ-5 страхов граждан России вошли тяжелая болезнь (30%), инфляция и рост цен (27%), а также за боязнь за детей (26%), снижение уровня доходов (23%) и теракты (19%).

Кроме того, россияне опасаются начала новой волны пандемии (18%), стихийных бедствий – наводнений, ураганов, землетрясений, природных пожаров (14%), 13% боятся стать жертвами мошенников.

Несмотря на то, что подавляющее большинство (93%) жителей РФ испытывают страхи и опасения в преддверии 2024 года, большая часть (70%) из них оптимисты и уверены, что с ними в наступающем году случится больше хороших событий, чем плохих.

«Каждый четвертый (24%) считает, что хорошего и плохого будет 50 на 50, поровну. А 6% россиян разделяют крайний пессимизм и думают, что в следующем году у них будет больше плохих событий», – отмечается в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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