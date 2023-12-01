В Госдуму внесена поправка о полном запрете мобильных телефонов в школах

В Госдуму внесли поправку в законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах, которая запрещает применять смартфон в любых целях – даже в образовательных.

Авторами поправки выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех фракций, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, использование мобильных телефонов на уроках допускается только в случае «возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность». В исходной версии законопроекта предусматривалось исключение, позволяющее применять смартфоны в образовательных целях.

Добавим, что среди внесенных поправок в законопроект об ограничении использования телефонов в школах также значится норма об обязательном уроке труда в начальных и средних классах. Подобные уроки могут ввести в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Как сообщал «Новый День», Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах в середине ноября. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, о таком решении «давно просили учителя и родители». «Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», – отметил политик. По его мнению, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». «Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», – пояснил председатель Госдумы.

Надо отметить, что и сейчас использование телефонов регламентируется администрациями школьных учреждений. Чаще всего гаджеты запрещаются для использования в младшей школе – вплоть до завершения всех уроков их сдают учителям.

Меж тем сегодня стало известно, что во всех школах в Новой Зеландии будет введен запрет на использование мобильных телефонов. Об этом 1 декабря объявил премьер-министр страны Кристофер Люксон, сообщает Le Figaro. Мера направлена на борьбу со снижением уровня грамотности. Несколько лет назад новозеландские школы показывали одни из лучших результатов в мире по уровню грамотности, но за последний год навыки чтения и письма среди молодежи снизились до такой степени, что некоторые исследователи заговорили о кризисе в образовании. В частности, специалисты из новозеландской Ассоциации образовательных центров заявили, что более трети 15-летних новозеландцев едва умеют читать или писать.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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