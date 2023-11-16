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Четверг, 16 ноября 2023, 17:54 мск

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Госдума поддержала запрет на мобильные телефоны на уроках в школах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, о таком решении «давно просили учителя и родители».

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», – отметил Володин.

По его мнению, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе». «Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», – пояснил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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