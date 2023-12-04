Минобороны намерено изменить требования к здоровью призывников

Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии, учитывая опыт специальной военной операции. Проект документа о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», – сказано в обосновании документа.

Новшества будут применяться при постановке граждан на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контракту, а также при поступлении в мобилизационный резерв, призыве на военные сборы и поступлении в военно-учебные заведения. Инициатива направлена на совершенствование требований к состоянию здоровья указанных граждан.

Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.

Предполагается, что изменения вступят в силу в декабре 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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