Судимым за педофилию запретят появляться в местах, где много детей

В правительстве России одобрили подготовленный МВД законопроект о запрете судимым за педофилию посещать места скопления детей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Предполагается, что новая мера коснется граждан, имеющим непогашенную судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ одобрен Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при кабмине.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким лицам запретят посещать школы, детсады и другие детские образовательные и оздоровительные учреждения, а также лагеря отдыха, игровые и спортивные площадки, предназначенные для несовершеннолетних.

Исключение будет делаться только в случае, если такой гражданин будет сопровождать собственного ребенка в одно из этих мест, отмечает RTVI.

Авторы инициативы указывают, что существующее законодательство не позволяет надлежащим образом проводить профилактику повторных преступлений, связанных с сексуальными домогательствами к детям, поскольку дополнительные ограничения суды могут вводить только после двух нарушений.

Административный надзор за судимыми за педофилию и связанные с ним ограничения будут действовать вплоть до снятия судимости. За нарушение ограничений будет грозить административная и уголовная ответственность

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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