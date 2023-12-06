В России хотят расширить категории IТ-специалистов с правом на отсрочку от армии

Минцифры прорабатывает вопрос о расширении категорий IТ-специалистов для получения отсрочки от службы в армии по призыву. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Вы сказали, что требование для IT специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», – цитирует Чернышенко «Интерфакс».

Кроме того, по словам вице-премьера, Минцифры совместно с отраслью прорабатывают возможный квалификационный экзамен для IТ-специалистов. Готовятся предложения для рассмотрения на Совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям, который отвечает за профессиональные стандарты, уточнил он.

Ранее «Известия» сообщали, что Минцифры обратилось в кабмин с инициативой о предоставлении отсрочки от срочной военной службы IТ-специалистам со средним профильным образованием и расширении списка вузовских специальностей для отсрочки.

Сейчас на отсрочку от службы в армии по призыву могут претендовать ИТ-специалисты в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны иметь работу по трудовому договору в аккредитованной Минцифры IT-компании, высшее образование по специальности из утвержденного перечня, а также работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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