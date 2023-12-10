Россияне перестали экономить на новогодних подарках

Подавляющее большинство россиян (82%) в этом году будут дарить подарки на Новый год. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. При этом каждый пятый респондент (17%) решил порадовать подарком сам себя.

Исследование показало, что в целом россияне потратят на новогодние презенты больше средств, чем год назад, приводит данные опроса РБК. Средняя сумма на эти цели выросла почти на 14% по сравнению с годом ранее – с 12,5 тыс. рублей до 14,3 тыс. рублей.

Чаще всего получателями подарков станут родственники (72%), любимый человек (36%) и друзья (23%). 17% опрошенных признались, что хотят порадовать сами себя, еще 14% намерены сделать подарки коллегам. Никому не будут дарить подарки 12% участников опроса.

Женщины дарят чаще мужчин, но у последних праздничный бюджет в полтора раза выше, чем у женщин (16,7 тыс. рублей против 11,6 тыс. рублей).

Среди жителей городов-миллионников больше всего потратить на презенты планируют москвичи (в среднем 18 тыс. рублей), жители Красноярска (17,2 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (16,5 тыс. руб.), меньше всего – новосибирсцы (13,2 тыс. руб.) и жители Казани (13,3 тыс. руб.).

Опрос проводился 22 ноября – 8 декабря среди 5 тыс. человек из 680 населенных пунктов по всей России из числа экономически активного населения старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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