У россиян есть пять дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд из страны

В России начали действовать правила сдачи загранпаспорта, если гражданину запретили выезжать из страны. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 11 декабря.

Новые правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны, были приняты в конце ноября. Теперь граждане должны сдавать документ на хранение в орган власти – МВД, МИД или ФСБ, либо в государственную организацию, где они работают и которая применила к ним ограничение на право выезжать из РФ.

Сдать загранпаспорт нужно в течение пяти дней после получения уведомления. При этом гражданин получает на руки один экземпляр акта приема-передачи, второй остается у уполномоченного органа, который также ведет соответствующий учет.

Когда ограничение на выезд будет отменено, либо у документа истечет срок годности, загранпаспорт возвращается гражданину в день обращения. Если заявление подается не по месту хранения документа – в течение пяти рабочих дней.

Если запрет на выезд был введен на основании призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, при обращении за выдачей загранпаспорта нужно дополнительно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

В том случае, если гражданин не сдал документ на хранение без уважительной причины, заграничный паспорт признается недействительным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube