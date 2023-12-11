В Туве чиновникам запретили проводить новогодние корпоративы

В Туве госслужащим запретили тратить деньги на проведение новогодних корпоративов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владислав Ховалыг.

Власти посчитали неэтичным проводить масштабные празднования Нового года в период проведения специальной военной операции (СВО). Сэкономленные деньги отправят в помощь военнослужащим республики.

«Аналогичное решение, напомним, принималось и в прошлом году, когда от новогодних трат, за исключением организации детских утренников и приобретения подарков, отказались все уровни власти региона», – говорится в сообщении.

Кроме того, глава Тувы призвал руководителей иных государственных, муниципальных, частных организаций также отказаться от проведения новогодних вечеринок.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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