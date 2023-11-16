Около 85% россиян предпочли бы премию корпоративу

Большинство (85%) опрошенных россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива, если получат денежное поощрение. Число сторонников и противников празднования внутри коллектива оказалось почти одинаковым: 57% хотят идти на корпоратив, 43% – нет, следует из данных опроса сервиса «Работа.ру».

Более половины (63%) опрошенных согласны пропустить корпоратив, если им перечислят еще одну зарплату. 22% готовы отказаться от веселья с коллегами за сумму более 50% их обычной зарплаты, 5% – за сумму в 41-50% от зарплаты, а 4% респондентов достаточно 21-30%. 15% опрошенных не согласны обменять корпоратив на денежное поощрение.

Большинство (70%) работников, ждущих вечеринку в коллективе, предпочитают классическое застолье с танцами и возможностью нарядиться, чтобы сделать красивые фотографии. 11% предпочли бы участвовать в командных конкурсах, 8% – в капустнике, 6% – в музыкальном бинго, 4% – в спортивных соревнованиях, приводят данные «Известия».

Исследование проведено среди 3200 респондентов из всех регионов России.

Опрос показал, что большинство уральских компаний урезали расходы, отказавшись от корпоративов (34%) или подарков для сотрудников (33%).

Москва, Наталья Рязанова

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