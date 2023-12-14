В России предложили запретить понятия «экокожа» и «экомех»

В России хотят отказаться от использования понятий «экокожа», «экомех» и «веган-кожа». Об этом говорится в рекомендациях правительству, подготовленных Советом Федерации.

В настоящее время из граничащих с РФ стран поступает много контрафактной одежды и обуви. Речь идет как о подделках брендовой продукции, так и той, что продается под видом изделий из кожи, пишут «Известия».

В Российском союзе кожевников и обувщиков рассказали, что из тысячи грузовиков, которые ввозят импортную обувь, проверку проходят единицы. И если выясняется, что машина идет с подделкой, то ее сегодня не арестовывают, а отправляют обратно.

Сенаторы просят правительство ужесточить контроль за ввозом обуви в Россию, они также предлагают наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) полномочиями по обязательному изъятию товара, если он не соответствует требованиям законодательства и является фальсификатом.

После введения маркировки количество контрафакта снижается, но, по оценкам производителей, его доля остается достаточно высокой. Именно поэтому еще одним предложением, которое поддержали сенаторы, стал запрет на законодательном уровне понятий «экокожа», «веган-кожа», «экомех», «веганская кожа».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube