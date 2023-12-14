Бойцы ЧВК получат господдержку наряду с другими участниками боевых действий

Военнослужащие частных военных компаний в России должны получить льготы и другую поддержку наряду с другими участниками боевых действий. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Проблема в том, что юридически ЧВК в России не существует. Они не предусмотрены законом. По этой причине отклоняются запросы от таких военнослужащих на получение статуса ветерана боевых действий.
Участники таких частных структур контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными. Глава государства отметил, что порой даже сложно установить численность этих частных подразделений.
«Права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы и поддержку со стороны государства, если нужно, внесем изменения в закон. Это принципиальная моя позиция, нужно это сделать», – подчеркнул Путин.
Москва, Зоя Осколкова
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