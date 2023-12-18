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Понедельник, 18 декабря 2023, 14:31 мск

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Глава МЧС заявил о завершении работ по эвакуации россиян из сектора Газа

Скрин видео МЧС России

Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе оперативного селекторного совещания в понедельник, 18 дпекабря. По его словам, такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Куренков рассказал, что по результатам почти двух месяцев работ по эвакуации в Россию доставлены более 1 тыс. человек, в том числе 470 детей.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан – еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи пфрезидентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России», – сказал глава МЧС.

Напомним, российские спасатели работали в Египте с 3 ноября.

Также МЧС доставило 350 тонн гуманитарных грузов в сектор Газа: самолеты ведомства совершили 15 спецрейсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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