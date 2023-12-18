Глава МЧС заявил о завершении работ по эвакуации россиян из сектора Газа

Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе оперативного селекторного совещания в понедельник, 18 дпекабря. По его словам, такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Куренков рассказал, что по результатам почти двух месяцев работ по эвакуации в Россию доставлены более 1 тыс. человек, в том числе 470 детей.

«В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан – еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи пфрезидентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России», – сказал глава МЧС.

Напомним, российские спасатели работали в Египте с 3 ноября.

Также МЧС доставило 350 тонн гуманитарных грузов в сектор Газа: самолеты ведомства совершили 15 спецрейсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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