Латвия выдворит более тысячи граждан России

Власти Латвии планируют выслать из страны около тысячи граждан России, которые не успели подать документы на получение вида на жительство и сдать экзамен по латышскому языку. Об этом сообщил телеканал TV3.
Как заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе, около 15,5 тысячи проживающих в Латвии россиян подали заявления на постоянный ВНЖ, а три тысячи – на временный.
Более тысячи человек подлежат выдворению, уточнила Розе. На выезд российским гражданам дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств, препятствующих отъезду, срок может быть продлен до года.
В прошлом году правительство Латвии разрешило продлевать временные виды на жительство гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
Рига, Зоя Осколкова
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