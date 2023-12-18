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Понедельник, 18 декабря 2023, 14:31 мск

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Латвия выдворит более тысячи граждан России

Фото: pixabay

Власти Латвии планируют выслать из страны около тысячи граждан России, которые не успели подать документы на получение вида на жительство и сдать экзамен по латышскому языку. Об этом сообщил телеканал TV3.

Как заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе, около 15,5 тысячи проживающих в Латвии россиян подали заявления на постоянный ВНЖ, а три тысячи – на временный.

Более тысячи человек подлежат выдворению, уточнила Розе. На выезд российским гражданам дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств, препятствующих отъезду, срок может быть продлен до года.

В прошлом году правительство Латвии разрешило продлевать временные виды на жительство гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.

Рига, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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