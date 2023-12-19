В России введут обязательный экзамен для получения охотничьего билета

В России станет обязательной сдача экзамена для получения охотничьего билета. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, охотничий билет могут выдать лицам старше 16 лет, которые не признаны недееспособными и не имеют непогашенную или неснятую судимость.

Кроме того, будет учитываться, не был ли гражданин лишен права на охоту и прошел ли проверку знаний, входящих в охотминимум. Будущий охотник должен знать требования безопасности, быть в курсе введенных ограничений и основ биологии диких животных, а также уметь ориентироваться на местности и обращаться с добытыми охотничьими ресурсами.

Вместе с тем, в документ включили поправки о создании соответствующей государственной информационной системы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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