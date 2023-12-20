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Среда, 20 декабря 2023, 16:05 мск

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Российским пилотам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в Евросоюзе

Россияне с лицензией частного пилота могут управлять самолетами в Европейском союзе. Об этом говорится в решении суда ЕС.

Разъяснение суда отвергает трактовку Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов, в которой говорится, что запрет на полеты в ЕС самолетов, зарегистрированных в России, также распространяется и на полеты частных пилотов с российским гражданством.

Ранее россиянка с гражданством Люксембурга обратилась с иском, в котором оспорила отказ в пилотировании, полученный от люксембургских авиационных властей. «Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом», – говорится в решении суда.

Напомним, один из пакетов антироссийских санкций, введенный Брюсселем после начала спецоперации РФ на Украине, предусматривал запрет на поставки в Россию гражданских воздушных судов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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