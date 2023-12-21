Мошенники нацелились на новогодние корпоративы

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана россиян. В декабре выросло число преступлений, в которых аферисты используют в качестве повода новогодние корпоративные вечеринки. Об этом пишут «Известия».

В первую очередь новогодние корпоративы интересуют злоумышленников из-за того, что обычно компании тратят крупные суммы на организацию праздничных мероприятий для своих сотрудников. Кроме того, в преддверии праздников люди находятся в расслабленном состоянии и склонны больше доверять другим.

Наиболее вероятный вариант новогодних схем мошенников, связанных с корпоративами, – это таргетированные атаки на секретарей и организаторов праздничных мероприятий в компаниях. При таком сценарии злоумышленники могут потребовать произвести дополнительную оплату путем перевода денег.

Сообщения о возможности проведения праздника по выгодной цене в условиях повышенного спроса и нехватки площадок могут привлечь потенциальных жертв. Аферисты предлагают популярные рестораны и развлекательные центры для празднования. На самом деле никакого бронирования не осуществляется, а владельцы заведений ничего не знают о предстоящей вечеринке.

Целью злоумышленников могут быть не только деньги, но и персональные данные. Распространенная тактика – отправка фальшивых приглашений на корпоративные мероприятия. Злоумышленники создают электронные письма, имитирующие официальные сообщения от компании, и отправляют их сотрудникам, приглашая тех принять участие в мероприятии. В результате они могут получить доступ к личной информации сотрудников или же установить вредоносное программное обеспечение на их компьютеры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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