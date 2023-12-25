России катастрофически не хватает переводчиков китаистов и арабистов

России не хватает переводчиков со знанием китайского и арабского языков. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в настоящее время наблюдается катастрофическая нехватка переводчиков для переговоров с коллегами из арабских стран и Китая. «Это не крен в сторону Востока и так далее, это может быть наоборот, выравнивание ситуации, слишком большой крен был, наверное, на Запад и чем нам это обернулось, понятно», – сказал Музаев в интервью РИА «Новости».

Россия работает над строительством русских школ в ОАЭ и Саудовской Аравии. Такая же работа проводилась с Китаем, когда сотрудничество между странами только начинало выстраиваться. Тем временем, в РФ растет число изучающих и сдающих экзамен по китайскому языку.

«Поэтому это нормальная работа, но, к сожалению, часть общества, часть экспертов всегда хотят это политизировать, какую-то, найти в этом какой-то подвох. Ну и визит, как принимали нашего президента в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии? Это тоже говорит о том, что ближайшие несколько десятилетий точно, связи и экономические, культурные, будут просто увеличиваться», – заключил глава Рособрнадзора.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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