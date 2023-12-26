В России средним классом является треть населения

В России около трети населения можно отнести к среднему классу. Такую оценку привели аналитики центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.
Доля среднего класса в России в 2022 году составила 31,7%. Это максимум примерно за десять лет. При этом на устойчивую часть среднего класса, его ядро, приходится лишь около трети от его состава – 9,3%, приводит данные исследования РБК.
Принадлежность к среднему классу определяет социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее) и средний медианный доход выше 29 тысяч рублей на члена семьи.
К ядру среднего класса относятся управленцы высшего звена и высококвалифицированные профессионалы. Оставшуюся часть среднего класса, так называемую периферию, для которой характерна неустойчивость положения, составляют управленцы низшего звена, специалисты среднего уровня квалификации, административный персонал, рядовые работники сферы торговли и бытового обслуживания.
В целом в России наблюдается медленное снижение неравенства доходов за последнее десятилетие. В том числе это происходит за счет сокращения доли доходов у «верхних» 20% населения. Одновременно снижается и уровень бедности. По данным Росстата, в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 млн россиян, или 9,8% населения, что является историческим минимумом.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»