В России средним классом является треть населения

В России около трети населения можно отнести к среднему классу. Такую оценку привели аналитики центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Доля среднего класса в России в 2022 году составила 31,7%. Это максимум примерно за десять лет. При этом на устойчивую часть среднего класса, его ядро, приходится лишь около трети от его состава – 9,3%, приводит данные исследования РБК.

Принадлежность к среднему классу определяет социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее) и средний медианный доход выше 29 тысяч рублей на члена семьи.

К ядру среднего класса относятся управленцы высшего звена и высококвалифицированные профессионалы. Оставшуюся часть среднего класса, так называемую периферию, для которой характерна неустойчивость положения, составляют управленцы низшего звена, специалисты среднего уровня квалификации, административный персонал, рядовые работники сферы торговли и бытового обслуживания.

В целом в России наблюдается медленное снижение неравенства доходов за последнее десятилетие. В том числе это происходит за счет сокращения доли доходов у «верхних» 20% населения. Одновременно снижается и уровень бедности. По данным Росстата, в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 млн россиян, или 9,8% населения, что является историческим минимумом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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