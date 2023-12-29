МО РФ отчиталось об окончании осеннего призыва

Минобороны РФ направило в войска 130 тыс. призывников. Осенний призыв объявлен завершенным, сообщили в МО РФ.

Призывные комиссии работали со 2 октября, а первые партии призывников отправились к местам службы 16 октября. Для их перевозки задействовали 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 199 рейсов гражданской авиации, 10 воинских эшелонов, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов и автомобильный транспорт.

Призывники сами могли выбрать род войск для прохождения срочной службы, если проходили по здоровью и психологическим тестам. Для большинства служба начнется с учебки, где призывники освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно- производственных подразделений, куда отправили около 530 молодых ребят. В спортивные роты набрали более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

В МО РФ заверили, что призывная кампания постоянно была на контроле, а «прямые линии» Генштаба и штабов военных округов и Северного флота обработали более 1,3 тыс. звонков. И все это в условиях «негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ», направленного на дискредитацию ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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