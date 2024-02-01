Россия собирается открыть консульские центры в восьми странах

Россия планирует открыть центры по оказанию консульских услуг в восьми странах. Об этом сообщил глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Речь идет об Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистане и Узбекистане. «Соответствующие организации приступят к работе по мере решения вопросов, связанных с урегулированием их правового статуса на территории иностранных государств», – рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Заинтересованным в консульской услуге гражданам помимо возможности обратиться за ней непосредственно в загранучреждение станет доступен альтернативный вариант. Обращение в соответствующий информационно-консультационный центр сократит срок ожидания документа без необходимости ждать очереди на прием в консульское учреждение.

«При формировании перечня иностранных государств учитывались, в первую очередь, такие факторы, как численность российской диаспоры, уровень спроса на консульские услуги, штатные возможности соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения, оперативность предоставления консульских услуг российскими загранучреждениями», – сказал глава консульского департамента МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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