Минтруд хочет получить доступ к налоговой тайне россиян

Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая те, что относятся к налоговой тайне. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, пишут «Известия».

Минтруд предлагает налоговым органам направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие в том числе налоговую тайну. Перечень должен быть согласован с ФНС и самим Рострудом. Если изменения будут утверждены, документ, как ожидается, вступит в силу 1 марта 2024 года.

В предлагаемый Минтрудом перечень, в частности, входят информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с десяти самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тысяч рублей в месяц, а также информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте. К примеру, предлагается передавать в органы Роструда ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов.

Межведомственный обмен информацией необходим для борьбы с нелегальной занятостью. Механизм может быть эффективен для выявления тех, кто получает зарплату в конвертах, указывают эксперты.

Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок полагает, что передача данных из ФНС в Роструд может оказаться эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью. Такие практики можно будет более оперативно выявлять и эффективнее их пресекать, убежден он.

В то же время, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риски утечки данных. В связи с этим необходимо принять меры для защиты информации, составляющей налоговую тайну, доступ к которой будут иметь в межведомственных комиссиях и органах Роструда.

«Никто не может быть застрахован от ошибки из-за человеческого фактора или недобросовестного поведения сотрудников, поэтому риск утечки информации есть всегда. Но думаю, что в случае принятия закона будет предусмотрена надежная информационная безопасность и риски сведут к минимуму. При этом необходимы поправки в Налоговый кодекс в отношении режима налоговой тайны, – считает Юлия Гейнц из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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