Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве россиянина

Аргентина экстрадирует гражданина России Олега Кулакова, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
«Как полагает следствие, Кулаков совместно с другими лицами создал организованную группу для заключения фиктивных договоров поставок автозапчастей. В результате совершения мошеннических действий участниками организованной группы похищены денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму свыше 5,4 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там уточнили, что запрос об экстрадиции был направлен еще в мае 2022 года.
«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительно представлялись материалы и доказательства», – добавили в Генпрокуратуре.
Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова
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