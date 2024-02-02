Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве россиянина

Аргентина экстрадирует гражданина России Олега Кулакова, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Как полагает следствие, Кулаков совместно с другими лицами создал организованную группу для заключения фиктивных договоров поставок автозапчастей. В результате совершения мошеннических действий участниками организованной группы похищены денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму свыше 5,4 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там уточнили, что запрос об экстрадиции был направлен еще в мае 2022 года.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительно представлялись материалы и доказательства», – добавили в Генпрокуратуре.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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