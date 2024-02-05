В России хотят расширить список специальностей для женщин в академии ФСБ

В России расширят список направлений подготовки, на которые будут принимать женщин в академию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Такое поручение дал президент Владимир Путин.

«ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола <...> по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности», – говорится в тексте поручения, опубликованном сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен директор ФСБ Александр Бортников. Глава спецслужбы должен представить соответствующий доклад до 1 июня 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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