Прокуратура нашла тысячи опасных детских площадок в регионах России

Прокуратура обнаружила более 2,5 тысячи бесхозных детских площадок по всей России. Такие игровые комплексы могут представлять опасность для детей, так как за них никто не отвечает, не проверяет и не обслуживает. Об этом пишут «Известия».

Проверки спортивно-игровой инфраструктуры и аттракционов для детей проводились в прошлом году по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Сотрудники прокуратуры проверили более 4,4 тысячи объектов, в нормативное состояние приведено более 1,8 тысячи площадок. В 54 регионах страны выявили более 2,5 тысячи бесхозных детских комплексов.

В последнее время в России произошло несколько несчастных случаев на детских площадках. Малыши получают травмы из-за того, что игровое оборудование некачественно сделано или не закреплено должным образом. За состоянием объектов никто не следит, в результате они со временем становятся опасными для детей.

Есть несколько вариантов, когда детские площадки становятся бесхозными. Зачастую игровые комплексы при реструктуризации муниципальных образований просто не передаются на баланс. Кроме того, ни за кем не числятся старые площадки, некоторые стоят еще со времен Советского Союза. Могут оказаться бесхозными и новые объекты: например, после окончания благоустройства не были переданы документы или возникли проблемы с размежеванием земли.

В свое время бизнес и благотворители нередко строили площадки без сертификата, без паспорта объекта, без передачи ответственному лицу, просто закупая самое дешевое оборудование. В итоге часть оборудования там необходимо просто сносить, потому что оно не соответствует регламентам. Однако демонтажем детских площадок занимаются редко, опасаясь проблем с жителями, которые требуют поставить взамен новую игровую зону.

С 2021 года в России все оборудование детских площадок должно быть сертифицировано в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 042/2017. За отсутствие сертификации предусмотрены штрафы, но многие компании, которые оказывают услуги по сборке и монтажу детского игрового оборудования, до сих пор не в курсе, что такой регламент существует.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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