На Россию идут аномальные морозы

Аномальные холода придут в Россию к концу недели. Морозы установятся на 80 процентах территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу и выходные дни на 80% территории страны аномально низкие температуры, ниже многолетних значений», – цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд отметил, что на европейской части страны после потепления в начале недели температуры будут ниже климатической нормы на 12-14 градусов.

На Урале, в Западной и Центральной Сибири столбик термометра опустится на 8-14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане – на 4-6 градусов, уточнил он. При этом в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях температура будет около нормы. А в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температурный фон ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

По словам Вильфанда, в начале недели в континентальных районах юга и на Черноморском побережье «будет по-весеннему комфортно, а к пятнице температура начнет понижаться и приблизится к норме».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что 20-градусные морозы вернутся в Москву в четверг, 15 февраля, в то же время в начале недели прогнозируется потепление до 0 градусов. Морозы в столичный регион принесет антициклон, двигающийся с востока на запад, что бывает очень редко, пояснил специалист «Интерфаксу».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube