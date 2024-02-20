Подавляющее большинство россиян планируют работать на пенсии

86% россиян планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого приводят «Известия».

«Так, 28% планируют оставаться в профессии, насколько хватит сил. Еще 23% хотят продолжать работать, чтобы чувствовать себя полезными и нужными. Каждый шестой (16%) – совсем не представляет свою жизнь без работы даже на пенсии. 13% планируют продолжать работать ради денег. И лишь 14% респондентов заявили, что хотят на пенсии отдыхать», – говорится в исследовании.

Примечательно, что более половины (53%) россиян готовы к смене профессии в зрелом возрасте. Треть (30%) пойдут на это ради более высокой зарплаты, еще четверть (25%) хотят личного роста и развития, каждый пятый (20%) желает держать себя в тонусе, 17% видят возможность получить новый опыт.

Отмечается, что в исследовании приняли участие жители России в возрасте старше 50 лет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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