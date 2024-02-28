Мошенники рассылают сообщения о новом налоге на спецоперацию

Мошенники в России придумали новую схему обмана населения – они рассылают сообщения о списании нового налога на специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка».

Сообщения о новом налоге на СВО начали получать клиенты всех крупных банков в начале года, когда граждане оплачивали взносы по окончании налогового периода. При этом мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль банка.

В отправлении клиента предупреждают о том, что, если он срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. В результате пользователь нажимает на ссылку и переходит на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий.

Любые действия на этом сайте приводят к потере конфиденциальных данных, которыми пользуются преступники для того, чтобы списать деньги со счета или оформить кредит на имя жертвы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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