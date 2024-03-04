Россиян предупредили о новой смехе мошенничества с использованием криптовалют

Мошенники активно используют схемы обмана россиян с помощью криптовалют при сделках с недвижимостью. Об этом предупредила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова.

Использование цифровых валют усложняет отслеживание и возврат украденных средств, поэтому схемы с их применением популярны у злоумышленников, пишет газета «Известия» со слов эксперта.

«Также аферисты создают фальшивые онлайн-платформы для продажи недвижимости, привлекая клиентов низкими ценами или выгодными условиями, а затем исчезают с предоплатой», – сообщила Гукова.

Кроме того, мошенники предлагают поддельные договоры аренды недвижимости, а после оплаты услуг и получения залога перестают выходить на связь.

«Под видом посреднических услуг мошенники могут пытаться получить доступ к финансовой информации или подделывать документы для совершения сделок на имя пожилых людей», – добавила юрист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube