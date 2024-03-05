В России за год выявили более четырех тысяч нарушений закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Почти треть (31%) нарушений – это распространение без согласия абонента. Более 16% нарушений было выявлено в рекламных сообщениях финансовых услуг.

По 9% приходится на недостоверную и вводящую в заблуждение рекламу. «Наиболее редкими стали нарушения этики в рекламе – менее 2%», – отметили в ФАС.

В общей сложности по признакам нарушения рекламного законодательства в прошлом году было возбуждено 3383 дела, из них в 2597 случаях нарушителей оштрафовали. Кроме того, служба вынесла 1553 предписания с требованием устранить нарушения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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