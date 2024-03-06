Больше половины родителей в России делают уроки со своими детьми

Больше половины (60%) родителей в России делают уроки со своими детьми. При этом четверть заявили, что их отношения с отпрысками от этого ухудшаются. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией MAXIMUM Education.

«52% родителей считают, что ребенок не в состоянии справиться с уроками самостоятельно, поэтому они вынуждены ему помогать. Почти половина этих родителей (48%) вынуждены иногда делать уроки за ребенка», – пишут Известия» со ссылкой на результаты опроса, в котором приняли участие более 1000 граждан по всей стране.

64% родителей признались, что очень устают во время домашних занятий, а 25% отмечают ухудшение отношений с ребенком из-за совместной работы над уроками.

40% респондентов сообщили, что домашнюю работу вместе с ребенком не делают, но контролируют результат и объем выполненного. Их помощь заключается в том, чтобы отвечать на вопросы или давать наводящие ответы, если школьник просит помощи с домашним заданием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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