Страны Запада отказались выдать России 38 преступников по политическим мотивам

В 2023 году иностранные государства отказали в удовлетворении более ста российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, 38 из них – по политическим мотивам. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«За 2023 год иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 по политическим мотивам: Австрия – 6, Германия – 5, Чехия – 5, Польша – 4, Болгария, Италия, Кипр, Словакия – по 3, Словения – 2, Албания, Швейцария, Швеция, Румыния – по 1», – рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, Россия добивалась выдачи обвиняемых в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, участии в террористической деятельности, незаконном сбыте наркотиков и других тяжких преступлениях. Иванов отметил, что после начала СВО правоохранительные органы западных стран, особенно государств ЕС, отказались от сотрудничества с РФ в угоду международной преступности.

«За 2023 год иностранными государствами отказано в исполнении 66 запросов о правовой помощи, из них 34 по политическим мотивам: Швейцария – 26, Латвия – 4, США – 2, Болгария и Лихтенштейн – по 1», – добавил Иванов.

Впрочем, есть и положительные примеры сотрудничества. Так за прошедший год другие государства приняли решения выдать России 151 преступника. За год были исполнены 376 запросов РФ о правовой помощи по уголовным делам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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