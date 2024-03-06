ВЦИОМ: растет число россиян, которые не верят в потусторонние силы

В России растет число тех, кто не верит в сверхъестественные силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В современном мире, в эпоху научного и технологического прогресса, растет процент людей, которые не верят ни во что сверхъестественное и необъяснимое – сегодня это каждый четвертый россиянин (24%), за два десятилетия показатель вырос в полтора раза (2004 г. – 15%, 2005 г. – 14%, 2008 г. – 19%.)», – говорится в исследовании.

При этом более половины респондентов (58%) заявили, что верят в Бога, 16% опрошенных верят в судьбу.

«Снижение интереса россиян к сверхъестественному за последние двадцать лет может говорить о том, что современное общество стало более рациональным и научно ориентированным. Широкий доступ к доказательным версиям происходящего позволяет людям критически оценивать информацию, выбирая наиболее обоснованные точки зрения», – сообщили социологи.

Абсолютное большинство (97%) опрошенных знают, кто они по знаку зодиака, 2% ответили, что этого не знают. Около половины россиян сообщили, что не интересуются гороскопами (45%), каждый десятый (11%) и вовсе назвал их антинаучными и вредными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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