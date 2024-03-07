С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,5%

В России с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 7,5%. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Размер индексации определили исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. В настоящее время социальная пенсия составляет 7 153,33 руб. В прошлом году размер выплаты был проиндексирован на 3,3%.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Социальные пенсии в России индексируются раз в год. Как отметили в пресс-службе кабмина РФ, в этом году решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Социального фонда на эту цель предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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