Вернувшиеся из России украинские дети хотят уехать обратно

Возвращенные на Украину дети, которых вывезли из опасных районов Донбасса в Россию, стремятся снова попасть на российскую территорию. Дети уверены, что в России лучшие условия для жизни и самореализации, заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Нежелание детей оставаться на Украине стало серьезной проблемой для властей, поскольку вернувшимся из России требуется постоянное внимание.

«Дети, которые вернулись на Украину стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми. Вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине. Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества», – цитирует Павличенко РИА Новости.

В середине февраля 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились с близкими с Украины. Пятеро детей воссоединились с семьями на российской территории.

Весной 2022 года в Россию эвакуированы тысячи жителей Украины и Донбасса из опасных регионов в связи с обстрелами с украинской стороны. Досудебная палата МУС заявила, что это незаконная депортация детей, и выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому СКР возбудил уголовное дело в отношении судей, одобривших ордер.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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