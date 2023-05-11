СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на Путина

Следственный комитет России намерен объявить в розыск судей Международного уголовного суда, выписавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Глава СКР напомнил, что находящийся в Гааге МУС уже выносил неправосудные решения, чем себя скомпрометировал. Бастрыкин привел в качестве примера «беспочвенные выводы о совершении преступлений вооруженными силами Южной Осетии против этнических грузин» в 2008 году, сообщила пресс-служба ведомства.

«СКР готовится объявить в розыск судей, выдавших oрдер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой», – говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

СКР возбудил уголовное дело в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес. В их действиях следователи нашли признаки заведомо незаконного заключения под стражу, приготовления к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Указанные судьи в марте разрешили арестовать российского президента и детского омбудсмена за якобы незаконную депортацию детей с Украины в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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