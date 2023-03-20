В России возбуждено дело против прокурора и судей Международного уголовного суда

Прокурор и судьи Международного уголовного суда, выдавшие ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что фигурантами дела стали прокурор МУС Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan), а также судьи Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтала (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинес (Sergio Gerardo Ugalde Godinez). В частности, как указали в пресс-службе СКР, прокурор 22 февраля текущего года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации.

«На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента Российской Федерации и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», – подчеркнули в Следкомитете.

Таким образом, в действиях прокурора МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В свою очередь, в действиях судей МУС Следкомитет России усматривает признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Москва, Андрей Дорофеев