Херсонские села под контролем ВСУ долгие месяцы остаются без света и продуктов – Сальдо

Находящиеся под контролем Киева херсонские села Бериславского района долгое время остаются без света и связи, туда не подвозят продукты, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сравнил действия украинских боевиков с поведением гитлеровских войск.

«Жители сёл Новокаиры, Качкаровка и Республиканец оккупированного Бериславского района уже много месяцев живут без света, связи, подвоза продовольствия и топлива. Оккупационные власти на людей наплевали», – написал Сальдо в своем блоге.

Губернатор получил сведения, что киевские власти и их ставленники игнорируют жалобы сельчан и больше заботятся о том, как оборудовать военные позиции в домах уехавших из сел жителей.

«Ведут себя точно так же, как гитлеровцы, которые изгоняли херсонцев из их домов незадолго до освобождения Херсона и всего правобережья», – отметил Сальдо.

Напомним, губернатор Херсонской области отметил, что киевский режим перешел к террористической тактике. Атакует гражданскую инфраструктуру с помощью артиллерии и БПЛА, чтобы запугать мирное население.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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