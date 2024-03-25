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Понедельник, 25 марта 2024, 09:00 мск

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Сальдо заявил о переходе ВСУ к тактике террора

Киевский режим перешел к террористической тактике и бьет по гражданской инфраструктуре, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские формирования активизировали террористическую тактику ведения боевых действий. Усилены удары беспилотниками и артиллерией по гражданской инфраструктуре: заправочным станциям, газораспределительным пунктам и газопроводам, электроподстанциям, административным зданиям, автомобилям», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что это «намеренная попытка террора и запугивания населения». Украинские боевики особенно плотно обстреливают Каховский округ. В результате погибли и ранены мирные жители.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ сбросили три бомбы на Каховскую центральную районную больницу с помощью беспилотников. Сотрудники и пациенты не пострадали, но здание было повреждено.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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