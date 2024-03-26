Коэффициент рождаемости в России обновил многолетний минимум

В 2023 году коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41. Это минимальный показатель за последние 17 лет. По словам экспертов, спад последних лет объясняется тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов – гораздо менее многочисленное, чем поколение 1980-х.

По данным Росстата, по итогам 2023 года среднее число детей на одну женщину составляет 1,41. По сравнению с 2022 годом коэффициент рождаемости снизился на 0,01. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 году (1,31, а в 2007 году было ровно столько же, сколько в 2022-м), пишет РБК.

Суммарный коэффициент рождаемости в РФ достигал максимума в 2015 году (1,78) и с тех пор демонстрировал тенденцию к снижению. В пандемическом 2020-м показатель составил 1,51. В 1990-е годы на фоне «демографической ямы» коэффициент сокращался до 1,2-1,3, а абсолютный антирекорд был зафиксирован в 1999 году (1,16).

Значения показателя традиционно сильно различаются в зависимости от региона. Наибольший коэффициент рождаемости зафиксирован в Чеченской Республике (2,66), Туве (2,44), Республике Алтай (2,03). Наименьшие значения – в Ленинградской области и Севастополе (0,88 и 0,98 соответственно).

На рождаемость в целом влияет совокупность факторов: численность населения в репродуктивном возрасте, уровень доходов, социокультурные и демографические установки, меры государственной поддержки, ситуативные факторы, рассказали в пресс-службе Минтруда. Снижение суммарного коэффициента рождаемости в 2023 году замедлилось, а тенденция к росту третьих и последующих рождений остается устойчивой на протяжении последних лет (с 2016 года), в том числе на фоне действующих мер господдержки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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