Больше трети работающих мужчин в России готовы уйти в декрет

В России снизилось число работающих мужчин, готовых взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.

В декрет готовы уйти 37% мужчин, планирующих детей и имеющих постоянную работу. В прошлом году таких было немного больше – 43%.

63% респондентов заявили, что им трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против.

«Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до трех лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей – минимум за 25 лет», – говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие 1600 мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, имеющих постоянную работу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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