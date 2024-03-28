Пожароопасный сезон 2024 года в России будет сложнее предыдущего – Абрамченко

Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, из-за погодной ситуации. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, начиная с конца апреля, будет самый высокий класс пожарной опасности.

Вице-премьер поручила регионам совместно с МЧС, Минприроды и Рослесхозом в ближайшие две недели принять все меры по борьбе и профилактике природных пожаров и устранить замечания надзорных ведомств.

«В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей – средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок», – отметила Абрамченко в ходе совещания по подготовке к пожароопасному сезону (цитата по сайту кабмина РФ).

Однако, указала вице-премьер, «не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и выполнить предписания МЧС России и Рослесхоза». Так, в МЧС и Рослесхозе считают, что недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону Удмуртия, Курганская, Калининградская, Омская области, Еврейская автономная область и Республика Алтай. Кроме того, отдельное внимание профилактическим мерам необходимо уделить в традиционно высокогоримых регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области, полагают в ведомствах.

Кроме того, Абрамченко заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов, а также режима ЧС.

«Весенние природные пожары на 100% происходят по вине человека. Это отжиг сухой растительности, сельхозпалы, неосторожное обращение с огнем. Причем ежегодно треть пожаров в лес приходит именно от пожаров, возникших на землях иных категорий, – отметила вице-премьер. – Поэтому необходимо заранее принять профилактические меры по организации противопожарной работы с органами местного самоуправления, сельхозтоваропроизводителями, садовыми товариществами, владельцами туристической инфраструктуры».

МЧС России поручили в марте – апреле провести внеплановые проверки принятых мер по защите от огня населенных пунктов, организаций детского отдыха, СНТ и других объектов. Представители ведомства сообщили в ходе совещания, что возьмут на контроль свыше 24 тыс. населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, а также 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 6 тыс. садовых товариществ, 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, граничащих с лесами.

Как отметила Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га, что в 1,3 раза меньше предельного показателя в 5,5 млн га. Более 83% из них пришлось на Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую области и Еврейскую автономную область.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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