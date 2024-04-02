В новых схемах мошенники раскрывают себя и уговаривают жертву участвовать в операции по поимке преступников

Мошенники в России стали применять гибридную схему обмана граждан. Злоумышленники сразу раскрывают себя сами, а последующие звонящие якобы из полиции привлекают жертву к «операции» по поимке преступников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции. Нововведением стало не только совмещение нескольких схем в одну, но и то, что мошенники в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги», – рассказал агентству представитель «Тинькофф».

Сначала злоумышленники представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи, для его продления нужно назвать код из СМС. Затем они открыто заявляют клиенту, что его обманули, чтобы запугать. После звонят представители «финмониторинга, «Госуслуг» и даже полиции». Они дают жертве инструкции, чтобы поймать банду мошенников, вступивших в сговор с сотрудниками банка.

«На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат. Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза (март к январю 2024 года)", – сообщил собеседник.

Под разными предлогами преступники уговаривают клиента установить программу удаленного доступа, которая позволяет видеть все, что происходит на экране смартфона. Кроме того, мошенники используют уловку с банкоматами и якобы безопасными ячейками, убеждают человека, что его деньги в опасности и их нужно снять.

Другой вариант сценария – это якобы помощь правоохранительных органов. Клиенты в таких ситуациях уверены, что снимают не свои деньги, а деньги, выделенные полицией для спецрасследования. При этом операции, которые они видят в приложении, на самом деле ненастоящие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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